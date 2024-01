KLÕPS | „Kumma torni otsa panna RETRO FMi saatja?“ Rauno Märks jagas esimesi reisipilte Aasiast

Paar päeva tagasi vahendas Sky portaal , et 8. jaanuaril asub Retro FMi hommikuprogrammi mikrofoni taha Allan Roosileht ja hakkab seal koos Maris Kõrvitsaga hommikuinimesi äratama. Rauno Märks selgitas seepeale Kroonikale, et jäädavalt ta raadioeetrist siiski ära ei kao ning tööpostile naaseb ta 22. jaanuaril - senikaua naudib Retro FMi armastatud raadiohääl puhkust Aasias.

Märks nentis ka intervjuus Kroonikale, et need raadiokuulajad, kes tema eetrisse naasemist ära oodata ei jõua, peaksid teda Instagramis jälgima, et tema tegemistega lähemalt kursis olla. Kolmapäeva õhtul postitaski hommikuprogrammi saatejuht oma Instagrami kontole esimesed klõpsud eksootilisest Malaisiast.

Valikut kaasata Roosileht Retro FMi eetrisse kiitis Märks ainult takka ning nentis, et tal on kahju, et ta ise vanameistriga seekord koos saadet teha ei saa. „Mu süda on rahul, tegemist on oma ala tõelise korüfeega.“