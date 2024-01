Kurb uudis fännidele: Britney Spears teatas, et ta ei naase kunagi muusikatööstusesse

Eile ringlesid välismeedias mitmed uudised, kus kajastati lauljatar Britney Spearsi edasisi samme muusikamaastikul. Seal kajastati, et ta on käed löönud Charli XCX ja Julia Michaelsiga, et nendega koos kirjutada valmis oma kauaoodatud kümnes stuudioalbum, vahendab Billboard.

Taolised uudised aga maailmakuulsale lauljannale ei meeldinud ja oma kolmapäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses pani Britney tõe paika enda tuleviku osas. „Et kõigile oleks selge, siis suurem osa uudiseid on prügi. Seal kajastatakse, et ma olen võtnud suvaliste inimestega ühendust, et albumit teha. Ma ei naase enam kunagi muusikatööstusesse! Kui ma kirjutan muusikat, siis seda lõbu eesmärgil või teistele inimestele,“ kirjutas popstaar Instagramis ja lisas, et tema kohta saab palju uut teada tema hiljuti ilmavalgust näinud raamatus.