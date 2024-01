KUULA | „Elasin läbi esimese südamevalu ja olin jäänud üksi.“ Merilin Mälgu uus singel „Tallinn“ meenutab suurlinna kolimise aegu

Merilin kasvas üles väikses linnas, kust ta pidi ära kolima keskkooli alguses, võttes osa superstaarisaatest. „Mõistsin, et minu kodu Kuressaare jääb mulle väikseks ja mul on vaja mujal oma unistusi täide viia. Nii ma kolisingi Tallinna, seal ootas mind töö ja uued sõbrad. Nii noorena ei olnud see teekond lihtne. Kõik oli uus ja põnev, aga samas väga võõras. Mul tuli justkui üleöö saada täiskasvanuks, et minuga saaksid juhtuda imelised koostööd muusikavaldkonnas. Tagasi vaadates, olen uhke et ei unustanud, kust ma tegelikult tulen ja ei varjanud oma naiivsust, alles õppisin ennast tundma, aga tahe oli suur,“ selgitas ta.

Vaikselt oma karjääri üles ehitades mõistis Merilin, et elu uues linnas ei ole nii ilus, kui oli lootnud. „Ma istusin pidevalt oma asjade keskel, mõistsin, et olin jätnud maha oma lapsepõlvekodu, kõik lähedased, elasin läbi esimene südamevalu ja olin jäänud üksi. Korraga tundus, et võibolla ma ei olegi suurde linna oodatud, aga sisimas teadsin, et see nii päris ei ole ja ma jäin. Täna saan ma igavesti jääda meenutama neid aegu, sest minu repertuaaris on uus lugu „Tallinn“,“ nentis Mälk.