Graatsiline õhutants maal ja taevas! Lindilkõnni maailmameister teeb Vabaduse väljakul särtsaka etteaste

Õhukunstnik Tauri Vahesaar kirjeldab Vabaduse väljakul etenduv lavastus on kui tema tunnete ja ainulaadsete oskuste väljendus tantsu, akrobaatilise liikumise, hairhang’i, õhuartistika, tuletantsu ja täieliku tasakaalu kaudu – ja seda kõike slackline’i erinevatel tasanditel. Etteaste toimub kahe kuni seitsme meetri kõrgusel.

Talviselt külma ilma esineja ei pelga. „Mul on soe, sest adrenaliin on laes ja tulevahendid on käes.“