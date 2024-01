Karmel Killandi Kinoteatri näitlejate tühistatud intervjuust: on väga raske uutest plaanidest heatujuliselt rääkida

„Kui äsja on olnud sellise keerulise meeleoluga olukord, siis on ju väga raske minna edasi ja rääkida uutest plaanidest heatujuliselt,“ põhjendas Killandi Niinemetsa ja Kalli intervjuu edasilükkumist „Hommik Anuga“ saates. „Ikka tehakse väike paus,“ sõnas ta, lisades, et on olnud teisigi intervjuusid, mis „Hommik Anuga“ või teistes saadetes on eri põhjustel pidanud edasi lükkuma ning tegemist ei ole erakordse olukorraga.