Uhke! Tänavuse Eesti Muusikaauhindade gala auhinna „Panus Eesti Muusikasse“ laureaat on Marju Länik

Traditsiooniliselt tänab Eesti Fonogrammitootjate Ühing Eesti Muusikaauhindade suurejoonelisel galal väärika auhinnaga Panus Eesti Muusikasse neid muusikuid, kelle tegevus on jätnud tugeva jälje Eesti muusikaajalukku, kes on märkimisväärselt mõjutanud, arendanud ja edendanud Eesti muusikat. Viiskümmend aastat laval olnud Marju Länikul olid uudist kuuldes rõõmupisarad silmis: „See oli väga võimas üllatus! Tunnen südamest rõõmu ja tänutunnet ning tänulikkus teeb õnnelikuks! Teade pani pulsi tublisti kiiremini lööma ja tegi päeva väga ilusaks. Peale telefonikõnet elasin üle ka sellise emotsiooni, et silmad läksid naeratusega koos niiskeks, naersin ja nutsin rõõmust ühekorraga. See tunnustus tuli täpselt õigel ajal - ei liiga vara ega ka liiga hilja.“

Marju on oma pika karjääri jooksul olnud väga mitmete ansamblite solist, näiteks Vana Toomas, Mobile, Music Seif, Vitamiin, Kontakt, Mahavok, Dialog, laulnud mitmete erinevate riikide orkestritega ning juba üle nelikümne aasta on lauljatar andnud soolokontserte. Marju Läniku mitmekülgsesse repertuaari kuulub üle mitmesaja laulu, millest tuntuimad hitid on „Karikakar“, „Head uut aastat“, „Päikesemaa“, „Ikka jälle“, „Terassüdamega mees“, „Taas löövad kellad“, „Varjude mäng“, „Ma olen ju naine“, „Suvekuninganna“, „Kui sul on raske“, „Jää kauaks mu juurde“, „See öö on armastuse aastapäev (koos Jaak Joalaga), „Tantsukingad“, „Rock on popp“, „Õnnemaa“, „Vaid üks mees“, „Naerdes ja naeratades“, „Süda silmades“, „Olen teel“ jpt. Ta on kirjutanud mitmetele oma lauludele laulutekste.