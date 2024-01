Erik Roose „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimasest osast: kui ETV peatoimetaja oleks öelnud, et see läheb eetrisse, poleks mul vastuväiteid olnud

Esmalt võeti saates Delfi saates „Vilja küsib“ teemaks möödunud aasta lõpus hukkamõistulainel seilanud otsus võtta ETV eetrist maha „Kinoteatri õhtuse vööndi“ viimane osa. Kui toona Roose oma esimesi kommentaare otsuse kohta jagas, ei olnud rahvusringhäälingu juhatuse esimees veel seda „toodet“ näinud. Roose käest uuriti, kas mitte tema ülesanne ei ole olla kursis sellega, mis on ERRi asjus parasjagu kõige põletavam.

„Ühel inimesel ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik kõiki saateid algusest lõpuni vaadata. See on puhas matemaatika. Seda konkreetset saadet vaatasin teisel päeval [pärast eetrikeelu uudist – toim]. Ei jätnud sügavat muljet. Ei tundunud küllalt huvitav, et oma jõulueelset aega selle peale kulutada,“ tõdes Roose.