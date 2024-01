Uue kallima otsingutel? Sanna Marini eksabikaasa käis Helsingi baarides naistega ööelu nautimas

Soome endine peaminister Sanna Marin ja tema abikaasa Markus Räikkönen teatasid lõppenud aasta maikuus, et nad on otsustanud lahku minna. Hetkel on neil käimas lahutamine ja kui varem on põhjanaabrite meedias kütnud kirgi Sanna uus kallim, siis nüüd on sealse uudiskünnise ületanud Markuse rajud pidutsemispäevad Helsingi baarides, kust ei puudu peotujus naiste suudlemine.