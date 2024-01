Kelly Sildaru video tema ja elukaaslase vanusevahest sattus murelike kommentaatorite tähelepanu alla

Nimelt käib antud trendi juurde ka see, et paarikesed jagavad, kui vanad nad olid suhte alguses ja kui vanad praegu. Kuna viimastel aastatel on hakatud avalikus ruumis üha enam hukka mõistma grooming’ut ehk vanemate meeste ja noorte tüdrukute romantilisi suhteid, mille raames suhte meespool „kasvatab“ naispoole endale sobivaks, on see probleem ka TikTokis kuum teema.

Seetõttu on selle trendiga kaasa läinud mitmed videod hakanud kulutulena levima, sest tuhanded kasutajad arutavad nende all, kas antud vanusevahe on ikka sobilik, eriti veel tänases kultuuriruumis. USA meedias on käsitletud ka mitmeid juhtumeid, kus TikToki trendiga kaasa läinud paaride naispool on mõistnud, et neid kasutati noorte neidudena ära.