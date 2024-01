KLÕPS | Mis külm talv? Kati Karu näitab Kariibi mere saarel päikese käes peesitades rannavormi

Modell Kati Karu on juba mõnda aega olnud Eestis eemal ja nautinud maailma avastamist. Peamiselt on ta aega veetnud Kariibi meres erinevaid saarekesi avastades, kus saab päikesekiiri püüda.

Värskeima Instagrami tehtud postituse järgi on Kati jõudnud nüüd Saint Barthsi, kus võtab päikesevanne. Piltidel kannab ta valget mustriga trikood, musti päikeseprille ja tema blondid juuksed on patsidesse punutud. Kaelas on tal merekarpides kaelakee ning käes hoiab ta jahutavat jooki, mida naudib triibulisel rannarätikul. „Sa oled tulnud St. Barthsi, et lõõgastuda nii, et lõõgastu,“ on Kati oma postituse juurde kirjutanud.