Veel sajand tagasi abiellusid kroonitud pead ainult teiste kuninglike suguvõsade esindajatega ja tavakodanikega suhtesse astumist tauniti, kuid tänapäeval tuleb eri kuningakodade printside ja printsesside armumist ette ainult Hollywoodi filmides. Ent lõppenud aastal erutas kuningakodade asjatundjaid mõte, et tulevane Taani kuningas, prints Christian on armunud Itaalia kõrgkihist pärit printsessi Maria Chiarasse ja nüüd on tekkinud võimalus, et Hollandi printsess Amalia on leidnud endale kuninglikust soost peigmehe.