Laulja Iiris Vesik Londonis elamisest: arvasin, et lähen sinna ja paari aasta pärast tulen ässana tagasi

Iiris Vesik tunnistas, et Londonisse kolimine muutis tema elu drastiliselt. „Ma arvasin, et lähen sinna ja äsan ning paari aasta pärast tulen tagasi ässana,“ meenutas ta. „Tegelikult oli teekond, mis tuli läbi käia, palju pikem, kui ma ootasin. Ma ootasin, et edu tuleb kohe, aga ei tulnud. Mul olid sisemised raskused, sest nägin, et sõbrad teevad Eestis suuri kontserte ja elavad muusikuna ära,“ paljastas muusik.