„Häbi!“ Keiti Vilmsi otsus hüljata oma koer keset külmalainet ajas ühismeedia marru

Neljapäeval, 4. jaanuaril andis sõnakunstnik Keiti Vilms sotsiaalmeediaplatvormidel teada, et teda ustavalt teeninud koer Madonna on tagasi varjupaigas. Varjupaikade MTÜ kodulehel oli koer märgitud uut kodu otsima alates 3. jaanuarist.

„Looma ei saa ju võtta nii, et täna tahan, on mulle vajalik nn raskel ajal, homme enam mitte. See on vastutus! Kōigil on raskemaid aegu, aga loomast on väga kahju!“ kommenteeris kolmas fänn.