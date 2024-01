„Me kumbki ei eeldanud, et nii hästi klapime.“ Jaagup Tuisk ja Maian andsid välja deemonitest pajatava singli

Jaagupi sõnul on tema üheks suurimaks deemoniks läbi aastate olnud liigne teiste arvamusest hoolimine ning seda märkas superstaarisaate ajal ka Mihkel Raud. „Ta tuli ükskord lava taha ja ütles, et mul on üks suur probleem – hoolin liiga palju sellest, mida teised arvavad. Ja ta ei eksinud,“ nentis Raud.

„“Deemon“ on minu esimene drum’n’bass’i lugu. Olen hakanud viimase paari aasta jooksul seda žanrit ise rohkem nautima ning seeläbi hakkas ükshetk idanema mõte, et võiks ka ühe liquid-bass’i loo teha. Hakkasin enda lõbuks eelmisel suvel nokitsema ja õppima – selle stiili puhul on lähenemine lugude produtseerimisele hoopis teine võrreldes näiteks popmuusikaga,“ selgitas Jaagup.

Maian tuli Jaagupi loo kampa augustis 2023. „Kui mul oli refrään paigas, siis tundsin, et olen veidi kinni. Olin ideaalis mõelnud, et oleks äge kui Maian saaks selles loos kaasa teha – tal on endal kergelt selline deemonlik / femme fatale vibe,“ arvas Tuisk.

„Lisaks, kuna Maian on ka hea laulukirjutaja, siis teadsin, et ta saab mind edasi aidata. Salvestasime tema vokaalid minu köögis,“ kirjeldas Jaagup koostööd.

Maiani sõnul tundis ta, et saab Jaagupile tasakaaluks tuua loosse hoopis teistsugust laulukirjutamise stiili ning samuti kerge polariseerituse. „Oleme Jaagupiga nagu kaks kauget ja eri lainepikkustel olevat maad, aga maabume lõpuks samas rannas.“

Maian lisas, et koostöö Jaagupiga oli super. „Arvan, et me kumbki ei eeldanud, et me nii hästi klapime ja ka tööväliselt suhtleme. Ta on minu jaoks absoluutne muusikaline geenius, nagu ka visuaalne võlur, kellega koos töötada on au ja rõõm.“