Peeter Võsal oli televisioonist kõrini. Miks ta siis ikkagi ekraanile naasis?

Vahel televisioonist pausi võtnud Võsa on nüüd juba mõningat aega inimeste teleekraanidel tagasi. „Ma läksin ära teadmisega, et nüüd aitab, kõrini, ma ei taha enam mitte midagi,“ kirjeldas Võsa esimesi tundeid, mis aga lõpuks üle läksid. „Minu sees hakkasid elama teatavad lood, mis tahtsid rääkimist saada ja siis tuli otsida kanal,“ põhjendas ta telesse naasmist.

Pakkumisi ka poliitikasse naasta, Võsa vastu ei võtaks. „Ma karjääri pärast seda ei teeks, aga kui kellelgi on poliitiliselt vaja munad maha võtta, siis ma tean, et see on raske töö, aga ma olen selleks valmis,“ kinnitas ta.