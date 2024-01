KLÕPS | Sanna Marin viskas nalja Soomet kimbutava külmalaine teemal

Kui Eestis on külm, siis Soomes on veelgi külmem. Ilta-Sanomat kajastab, et probleemiks on näiteks see, et veetorud kipuvad külmuma. Osa rongiliiklusest katkes ilmaolude tõttu. Lapimaal aga mõõdeti neljapäeval koguni -44,3 kraadi. Käesoleval sajandil polegi temperatuur Soomes nii madalale varem langenud.