PR-ekspert manitseb, et Harry ja Meghan peavad sööstma oma kuvandit päästma

Duo lõi kuninglikele kohustustele käega 2020. aastal ning kolis USAsse Californiasse. Seejärel on tehtud koostööd meelelahutusgigantidega nagu näiteks Netlix ja Spotify. Harry tuli välja ka elulooraamatuga „Spare“, kus ta oma lähedaste vastu just eriti taktitundeline polnud.

Harry ja Meghani kuvand aga on pigem negatiivne, eriti pilgatakse neid printsi kodumaa meedias. The Mirror vahendab, et PR-ekspert Mark Borkowski leiab, et paar peab oma maine päästmiseks tegema tänavu midagi pöördelist. „2024 on nende jaoks märgiline aasta. Nad peavad keskenduma positiivsele, sest praegune enam ei toimi,“ arvas ta. Borkowski rõhus just sellele, et positiivsus aitab paari edasi viia.

Vahepealsed diilid on hakanud purunema. Kuuldavasti on Meghan mures, et suurfirmad temaga lepinguid lõpetavad. Üks allikas rääkis ajakirjale Heat, et Meghan on ka Harryle öelnud, et too end kokku võtaks. Seni on uute koostööpartnerite leidmine olnud peamiselt Meghani töö.

Samal ajal arutab Briti kõmupress sellegi üle, kas Harry üritab suhteid oma pereliikmetega lappida. Mõned allikad on viidanud, et Harry tegelikult igatseb kodumaad ja oma jälje on see jätnud ka Harry ja Meghani suhtele.