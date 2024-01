Michael Bolton sai vahetult enne pühi ränga haigusdiagnoosi

Bolton (70) andis sellest nüüd fännidele teada Facebookis. Alustuseks soovis ta kõigile head ja tervislikku aastat. „Tahan ka jagada, et 2023. aasta esitas mulle mõned väga ootamatud väljakutsed. Vahetult enne pühi avastati, et mul on ajukasvaja, mis nõudis kohe operatsiooni. See õnnestus tänu imelisele meditsiinimeeskonnale,“ kirjeldas muusik.

Ta ütles, et taastub nüüd kodus ja on ümbritsetud oma perekonna tohutu armastuse ja toetusega. „Järgmised paar kuud pühendan oma aja ja energia taastumisele, mis tähendab, et pean tegema ajutise pausi tuuritamisest. Kõige raskem on mu jaoks alati see, et fännidele pettumust valmistada või etendusi edasi lükata. Kuid kahtlemata töötan kõvasti, et kiirendada oma taastumist ja peagi taas esinema hakata.“