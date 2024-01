Oma ema mõrvas süüdi mõistetud naine pääses trellide tagant välja. Temast on saamas meelelahutustäht

Kui Gypsy oli laps, siis hakkas tema ema Claudine Dee Dee Blanchard söötma talle sisse erisugu ravimeid. Kokkuvõttes paistis kõrvalseisjatele, et Gypsy on liitpuudega ning kõik on nii halvasti, kui saab üldse olla. Tüdruk ei käinud ka koolis ega lahkunud kodumajast kunagi ilma emata. Ühtlasi sõidutas ema teda ratastoolis.