5miinust ja Puuluup omavahelisest klapist: eelkõige teeme muusikat, kuna meile meeldib koos aega veeta

Mõlema koosluse liikmed tõdesid, et omavaheline klapp on algusest peale olnud väga hea ja siduv. „Eelkõige teeme muusikat, kuna meile meeldib koos aega veeta. Me andsime kaks kontserti 2023 alguses ja need said läbi ja siis me mõlemad kuidagi nentisime seal äftekal, et kurb on. Kas me enam ei saagi koos aega veeta?“ rääkis Estoni Kohver.