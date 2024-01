Sepo Seeman meenutab vempuderohket ülikooliaega: söökla ees koridoris loopisime kogu raha õhku

Küsimusele, millega meeste rahaloopimine lõppes, vastas Henrik: „Neid lehmalehti oli palju ja mõtlesime, et elus on vähe neid kordi, kus sa saad sellist filmitrikki teha. See tuli sellest, et kunagi oli üks selline Vene filminäitleja nagu Leonid Filatov, kes jalutas ühes filmistseenis mööda sügisest parki, kus lehed olid maas, ja siis ta võttis ja loopis seal lehti. Mõtlesime Sepoga, et teeme Filatovit.“

Jõekalda sõnas, et Henrik tegi palju selliseid Vene filmidest pärit stseene järele. „Mina ei olnud paljusid neist näinud ega kuulnudki, aga alati me läksime asjaga kaasa. Mulle meeldis meie kursusel see, et kui keegi hakkas midagi ajama ja sa ei saanud isegi aru, millest jutt või mis teema on, siis kaasa sa läksid ikka, sest see tundus nii lahe ja äge.“