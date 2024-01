„Masterchef Eesti“ esimene võitja Jana Guzanova saate murdumispunktist: võtsin pitsi sisse ja tegin ära

Möödunud aasta jaanuarikuus rääkis Jana Kroonikale antud intervjuus, et soov „MasterChefi“ saates osaleda tekkis tal sõbrannaga jalutades. „Olime sõbrannaga Pikakari rannas ja märkasin reklaami. Sisemuses oli otsus tehtud, et lähen, kuid mõistuse hääl hakkas kohe vastu rääkima ja kahtlema. Kohati vajas sõprade ja sõbrannade veenmist minu lapselik põikpäisus. Mõtlesin, et milleks mulle see kõik, mugavustsoonis oli ju hea. Samas sisimas teadsin, et kui ma saatesse ei lähe, siis ei andesta iseendale. See oli hea kogemus. Parem kui oodata oskasin. Olen alati suhtunud avaliku elu projektidesse ettevaatlikkusega ja tahtnud madalat profiili hoida, aga soe vastuvõtt ja hea suhtumine õpetasid, et midagi ei tasu karta,“ ütles Guzanova, et kohtunikud olid vahel karmid, aga õiglased ja ausad.