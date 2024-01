KLÕPS | Koos reisile! Karl-Erik Taukar võttis perega ette toreda seikluse

Muusikud Kerli Kivilaan ja Karl-Erik Taukar said lapsevanemateks möödunud aasta kevadel, kui Kerli tõi 9. aprillil ilmale nende pisipoja. Kui varem pole nad jaganud sotsiaalmeedias enda eraelus toimuvaid toredaid ettevõtmisi, siis üks armas hetk oli nende jaoks väärt jagamist.

Eile avaldas Kerli kaadri oma perekonna meesperest, mis paistab olevat tehtud laeva pardal. Fotol poseerivad Karl-Erik ja poisipõnn seljaga ning vaatavad aknast välja. Taamal paistab helesinine taevas ja samas toonis karge meri. „Hyvät matkustajat,“ on Kerli kirjutanud soome keeles postituse juurde, mis tähendab eesti keeles „Kallid reisijad“.

Hiljuti rääkis Karl-Erik ühes telesaates, et nende peres kehtib reegel, et kui lapsel peaks tulevikus tekkima tunne ise pildile tulla, siis seda lubatakse tal teha. „Senikaua, kuni ta pole ennast ise väljendanud... Need pildid jäävad ju igaveseks internetti, internet neid ei unusta,“ selgitas Taukar oma põhimõtet saates.