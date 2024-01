48 Sanderit ühes filmis! Mart Sander ootab kinnitust Guinnessi rekordile: praegu on mul võlgu tunduvalt rohkem kui likviidsust

Ameerika vanemaid ja väärikamaid uudisteagentuure Associated Press avaldas sel nädalal mahuka loo muusiku ja filmitegija Mart Sanderi (56) loomingust ja eelkõige tema uuest filmist „Dr. Sanderi uneteraapia“. „Isegi kui olete pühendunud kinogurmaan, kes armastab filme maailma varjatud nurkadest, ei pruugi Eesti olla teie filmihuvi nimekirja tipus. Siiski, selles väikeses Põhja-Euroopa riigis, mis on suuruse poolest nagu Vermont ja rahvaarvult nagu San Diego, valmistub filmitegija Mart Sander tooma oma riigi maailma filmikaardile enda viienda mängufilmiga, mis purjetab otse Guinnessi maailmarekordite hulka,“ seisab Associated Pressi artiklis. Suurtel saavutustel on aga krõbe hind - aastakümneid Eesti publikut oma tegemistega rõõmustanud kunstniku uksele koputab lausa pankrot.