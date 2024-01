Pühajärve Jaanituli 2024 esinejad avalikustati: Eesti muusikaparemik vallutab lava kahel päeval, festivali peaesinejateks on NERVO ja Luude

Festivali ühed peaesinejad moodustavad koosluse NERVO. Tegemist on kaksikõdedega Austraaliast, kes alustasid laulukirjutajatena ja muusikaprodutsentidena sellistele staaridele nagu Miley Cyrus, Armin Van Buuren, The Pussycat Dolls ning võitsid Grammy auhinna laulu eest „When Love Takes Over“ David Guetta ja Kelly Rowlandi esituses. Oma DJ-settidega on NERVO jõudnud suurimatele muusikafestivalidele nagu Tomorrowland, Lollapalooza ja Ultra ning pääsenud maailma Top 100 DJ nimekirjas 16. kohale.

Teiselt poolt maakera tuleb Pühajärvele ka tantsumuusika produtsent Luude. 2021. aastal andis artist välja uue versiooni loost „Down Under“, mis oli Uus-Meremaal edetabeli tipus kaks korda kauem kui originaalversioon. Üheks mehe viimaseks hitiks on koostöös Moby ja samuti Pühajärvel esineva Issey Grossiga loodud lugu „Oh My“. Suurbritanniast pärit laulja Issey Grossile tõi läbimurde hittlugu „Used To This“, mille lõi koostöös Wilkinsoniga. Lugu oli 14 nädalat UK Top 40 edetabelis ja 12 nädalat BBC Radio 1 muusikalistis.

Hollandi tantsumuusikat on Pühajärvel esindamas Quintino. Talendikas DJ on suurtel festivalilavadel kõrvuti Tiësto, Steve Aoki, Afrojacki ja teistega. Koostöös Alokiga lajatasid muusikaprodutsendid hitiga „Party Never Ends“, mis kogus ainuüksi Spotify keskkonnas üle 41 miljoni mängimise.

Suurbritanniast saabub Drum&Bass stiili esindajana A.M.C. Artist, kes õppis aastaid, et aru saada muusikast, mida ta viljeleda soovis, ning andis oma teose välja alles siis, kui oli kindel, et see peab parimate kõrval vastu. Nii ei suuda Drum&Bass muusikastiili austajad mööda vaadata lugudest „Tap Ho“ ja „Ice Cold“. Londonis resideeriv DJ ja tantsumuusika produtsent 1991 andis alles 2022. aasta suvel välja oma debüütalbumi Odyssey, kuid on lühikese karjääri jooksul teinud koostööd Sub Focuse, Netsky, Chase & Statuse ja paljude teiste populaarsete artistidega. Tema striimituimateks hittideks on „Full Send“ ja „Odyssey“.