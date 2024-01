VÕRDLE | Mäletad „Ally McBeali“? Meeletu muutuse läbinud Calista Flockhart näeb nüüd välja glamuursem kui iialgi varem

59-aastane näitleja on hoidnud aastaid madalat profiili. Filmistaari Harrison Fordi abikaasa pole alates 2005. aastast teinud kaasa üheski linateoses ning viimase kaheksa aasta jooksul on ta väiksel ekraanil teinud kaasa ainult seriaalis „Supergirl“, kus tal oli vaid esimeses hooajas ühe peategelase roll. Sisuliselt on Flockhart saanud sel sajandil korralikult puhata ning ratsutada „Ally McBealist“ saadud kuulsusel.

Nüüd on naine andnud üle pika aja oma sõrme taaskord telele ning teeb kaasa jaanuari lõpus vaatajateni jõudvas seriaalis „Feud: Capote Vs. The Swans“. Flockharti osalemine antud sarjas on loonud selle ümber juba palju positiivset „kära“, sest on teada, et endist „Ally McBeali“ staari on võimatu palgata.