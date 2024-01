Kogemata eetrisse jõudnud kuulujutu vahendamine viis raadiohääle ametist? Kristjan Hirmo selgitab Sky Plusist lahkumise tagamaid

Eelmise nädala lõpus selgus ootamatult, et raadio Sky Plusi hommikuprogrammis ei jätka enam seni koos Maris Järva ja Alari Kivisaarega ärkajaid tervitanud Kristjan Hirmo. Kui Hirmo sõnas oma kommentaarides, et on otsustanud vastu minna järgmistele väljakutsetele ja keskendub magistriõpingutele, siis sotsiaalvõrgustikus Reddit ringlev postitus spekuleerib selle üle, et Hirmole võis saatuslikuks saada üks kogemata raadioeetris kõlanud jutuajamine. Endine hommikuprogrammi saatejuht kinnitab, et oli kogemata raadioeetris vahendanud kaassaatejuhile kuulujuttu, mis tõi endaga kaasa tõsisema vestluse.