VIDEO ja FOTO | Kas aasta on jälle 1994? Jennifer Aniston saabus Kuldgloobustele soenguga, mida ta kunagi vihkas

Antud soeng tituleeriti 90ndatel Anistoni poolt kehastatud tegelase järgi The Racheliks ning näitleja ise on varem teatanud, et ta lausa põlastab oma toonast välimust. Kuigi tegemist on legendaarse soenguga, on Aniston öelnud, et „see on kõige koledam soeng, mida ta on näinud“. Nüüd peab ta aga oma sõnu sööma, sest Kuldgloobustele saabus ta täpselt samasuguse juuksestiiliga nagu 30 aastat tagasi.