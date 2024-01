Kate’i süda on murtud: printsessile ei istu abikaasa Williami valik nende vanima poja kooli osas

Juba detsembri keskel küttis Ühendkuningriigi meedias kirgi see, mis saab prints George’i haridusest tulevikus. Väidetavalt olid prints Williamil ja printsess Kate’il kaalumisel lausa kaks kooli, kuhu 10-aastane George võiks mõne aasta pärast õppima minna. Nende valikuteks oli aga kaks Ühendkuningriigi kõige kallimat privaatset internaatkooli.

Eelmise aasta suvel olid William ja Kate käinud koos George’iga vaatamas Etoni kolledžit, mis asub Berkshire’is ning kaalunud seda ühe variandina. Tegemist on poistele mõeldud kooliga, mis on tuntud oma hirmkalli hinna poolest. Samas on perekonnal kooliga lähedane side - Etoni kolledži vilistlaste hulka kuuluvad nii George isa William kui ka onu prints Harry.