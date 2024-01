FOTOD | Hollywoodile tundmatu Soome näitlejatar valiti Kuldgloobuste üheks paremini riietunud külaliseks

Eelmisel aastal välja tulnud legendaarse Soome lavastaja Aki Kaurismäki film „Langenud lehed“ on olnud täielik edulugu. Pühapäeval aset leidnud Kuldgloobuste galal oli see nomineeritud lausa kahele auhinnale: parim võõrkeelne film ja parim naispeaosatäitja (komöödias või muusikalis). Just viimases kategoorias oli suurte Hollywoodi staaride kõrvale asetatud ka Helsingist pärit Pöysti nimi.

Kuigi soomlanna kategoorias võidutses filmistaar Emma Stone, jättis Pöysti oma jälje maha. Sadade fotograafide ette saabus naine Soome disaneri Anne-Mari Pahkala loodud punases kleidis, mis olevat inspireeritud just „Langenud lehed“ loonud lavastaja Kaurismäki mõttemaailmast. Ta tahtis ka luua midagi, mis on tervikuna ajatu ja paneb peale vaadates inimese imestama. Mulle kui disainerile ja Alma Pöystile oli algusest peale selge, et riietuse inspiratsiooniks saab see film, mille eest Pöysti on nomineeritud,“ avas Pahkala. Kuna filmis kasutati palju punast värvi, otsustati ka just selle tooni kasuks. Tundub, et Pahkala tegi head tööd, sest Pöystit on märganud mitmed rahvusvahelised väljaanded.