KLÕPSUD | Lindsay Lohan ilmus esimest korda oma viiekuuse beebiga avalikkuse ette

Lindsay Lohanit ilmus New Yorgis esimest korda avalikkuse ette oma pisipoja Luaiga. „Mean Girlsi“ staari ja tema abikaasat Bader Shammast nähti möödunud laupäeval pärast JFK lennujaama saabumist oma viiekuuse pisipoja jalutuskäruga jalutamas. Üleni mustades talveriietes armas paar kandis tähelepanu hajutamiseks meditsiinilisi maske. Käru üle oli Lohan pannud sinise rätiku, varjamaks oma pisipõnni kaamerasilmade eest.

Oma sotsiaalmeediakontodel on Lohan hoidunud lapse fotode jagamisest, ent Lindsay vend Dakota heitis Instagramis põgusa pilgu beebile augustis, postitades story, kus ta beebit hällis vaatab. Pildil hägustas küll Dakota lapse näo emojiga. „Näeme varsti, kallis Luai,“ kirjutas Dakota selle alla. Ka postitas Dakota oma story’sse pildi Lohaniga, öeldes, et on oma õe ja tema lapse eest väga tänulik ning armastab neid mõlemaid väga.