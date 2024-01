Inger Eesti Laulu muudatustest: kui ma aus olen, siis see kontseptsioon on natuke naljaks

„Noh, kui ma aus olen, siis minu arust on see kontseptsioon natuke naljakas,“ vastas Inger küsimusele, mida arvab tema tänavustest Eesti Laulu muudatustest.

„Võibolla on sellel veel mingi suurem tagamõte, mida mina ei tea,“ mõtiskles ta edasi, et samas võib muudatustel ka oma positiivne külg olla, mida tema kohe välja tuua ei oska.

„Esiteks need, kes finaalis on - kas nad üldse saavad enne finaali lavalisi katsetusi teha? Poolfinaali omad saavad seda juba tegelikult teha,“ sõnas lauljatar, kes on ise kolm korda Eesti Laulu finaali jõudnud. Inger arvaski, et selline erinevus võib saatuslikuks saada lugudele, kus on suur produktsioon taga.