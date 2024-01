Särav nimekiri: vaata, kes on nomineeritud 2024. aasta Eesti Muusikaauhindadele

Sel aastal tunnustatakse kodumaiseid muusikatähti, -tootjaid ja autoreid Eesti Muusikaauhindade galal juba 26. korda. 160 liikmest koosnev žürii selgitas välja Eesti Muusikaauhinnad 2024 nominendid 18 kategoorias.

„Eesti muusik ja muusika elavad oma parimas hetkes. Loomingu vormistamiseks ja sellele tähelepanu toomiseks on aegade parimad võimalused ja hea on näha, et paljud uued loojad on tänutundega ja kiirelt omaks võetud,“ ütles muusikaauhindade žüriiliige ja raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel. „Raadiojaamade valikud on samuti avardunud ja Eesti muusika osakaalu kasvud kinnitavad, et oleme õigel teel ja sõidukiirust saab juba tõsta. Tuntud on turvaline, kuid arengu huvides peab olema ka teataval hulgal värskust ja seda möödunud aasta ka pakkus. 2023. aasta oli erinevates žanrites ja muusikaliselt tõeliselt tugev, värsked tulijad laiendasid kuulajate playliste ja avaldasid ergutavat mõju ka vanematele loojatele,“ lisas Pannel.

2024. aasta muusikaauhindade gala toimub 1. veebruaril Unibet Arenal ning õhtut juhivd Birgit Sarrap ja Stefan.

Birgitil on võimalus Eesti Muusikaauhinnad galat juhtida teist korda: „Mul on suur rõõm ja au võtta vastu muusikaauhindade show ja saate juhtimine ning saada sellest osa veel niivõrd siira, elurõõmsa ja andeka mehe kõrval nagu seda on Stefan. Ei saa salata, et aukartus vastutuse võtmise ja kogu selle võimsa ürituse läbi viimise ees on suur, kuid tean, et naudin seda 100%, meil saab väga lõbus olema ja kindlasti annan endast parima ja rohkemgi veel!“

Stefanile on saatejuhtimine esmakordne kogemus. „Eelmisel aastal kui sain muusikaauhindadel neli auhinda poleks ma suutnud arvata, et järgmisel aastal saan vinget galat ise juhtida. 1. veebruaril saan ennast korralikult proovile panna, sest varem pole ma kunagi midagi taolist teinud. Mul on hea meel, et Birgit on minu kaassaatejuht, sest alati on parem kui algaja kõrval on keegi osavam. Ärge siis imestage kui kogemata tuleb paar šašlõki nalja või midagi taolist,“ muljetas ta.