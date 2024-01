Merilin Mälk avameelselt: vahepeal on hetki, kus mõtled, et appi, kuidas ma üüri ära maksan

Kõnealune madalperiood oli noore lauljatari elus 2023. aasta alguses, kui ta oli kuude kaupa töötu. „Vahepeal on hetki, kus mõtled, et appi, kuidas ma üüri ära maksan. Aga siis sa tead, et võib-olla [tuleb] detsember, kui on muusikutel hea aeg, siis on kõik jälle hästi,“ kirjeldab ta oma mõttemaailma.

Siiski tunnistab Mälk, et näiteks 4000-eurose kuupalga eest ta tööle ei läheks ning ta eelistaks, kui ei peaks pidama 9–17 kestvat ametit. „Ma olen suhteliselt isekas selle koha pealt. Ma ei jõuaks,“ selgitab lauljatar, kelle sõnul sobibki talle rohkem muusiku eluga kaasnev kaootiline elurütm. Mälk tunnistas ka seda, et ta on selline inimene, kes saabuva raha kohe ka ära kulutab.

„Nüüd ma saan tunnistada, et eelmine aasta oli mul kevadel selline tugev stress õlul, kuna ma lihtsalt raiskasin täiesti tuimalt ja järsku ei olnud tööd,“ meenutab ta hiljutist rasket aega. „Mul oli aasta alguses kolm kuud, kus istusin kodus.“

Mälgi sõnul on ta viimase kahe aasta jooksul tunnetanud ka majanduskriisi mõjusid muusikamaailmale. Ta tunnetab, et erinevad esinemised, koostööd ja üritused on lihtsalt ära kadunud.