Muinasjutud polegi päris! Kas peagi troonile astuv Taani kuninglik paar valetas oma kohtumisloo kohta?

Pärast vana-aastaõhtul lahvatanud uudispommi, et Taani kuninganna Margrethe annab trooni üle oma vanimale pojale Frederikile, on tulevane kuningas ja tema abikaasa Mary olnud rahvusvahelise meedia kõrgendatud tähelepanu all. Nüüd on ilmunud välja vanad intervjuud, mis seavad kahtluse alla selle, kas Frederiki ja Mary muinasjutuline kohtumine nägi välja nii, nagu nad on 23 aastat seda kirjeldanud.