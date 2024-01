Selgus, kellega koos Taavi Libe Aafrikasse lendas. „Tal ei ole seni olnud mahti Eestist kaugemale reisida“

„Malle on ääretult tore, ta kasvatab lihaveiseid Hageri kandis ja seni ei ole tal olnud mahti Eestist kaugemale reisida, sest töö on vajanud tegemist,“ räägib saatesarja „Taavi Mallega Aafrikas“ idee autor ja produtsent Margus Sikk. „Nüüd kui Malle lapsed on suured, otsustasime Taaviga Malle Aafrikasse seiklusele viia.“