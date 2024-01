Andrei Zevakin on Silvia Ilvese peale kade: mina pidin 4500 eurot maksma, aga tema sai kingituseks?!

Youtuberid Andrei Zevakin ja Robin Valting võtsid oma viimases videos ette Go3 saate „Üks nädal Silvia Ilvesega“ ühe episoodi ning kommenteerisid seda oma kanalil. Kui Silvia Ilves avaldas, et kasutab hambakapesid ja sai need kingituseks, siis paljastas Andrei, et ka temagi on kapesid kasutanud, kuid pidi Silviast tunduvalt suurema summa nende eest välja käima.