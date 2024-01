Väsimatu peoloom Allan Roosileht oma elu pööraseimatest pidudest: tüdrukud olid ihualasti ja kutid keeled ripakil!

Allan Roosileht (64) tuleb kohtumisele mustas läikivas sulejopes ja tal on sõrmes kuldne sõrmus, millel kiri ALLAN. Edev klotser on kingitus meelelahutusärimehest sõbralt, aastaid tagasi meie seast lahkunud Margus Turult – sõrmuse tõi ta Allanile Türgist. Abielusõrmust Allanil pole – ta on vaba mees. Ainuke naisterahvas, kelle eest Allan hoolt kannab, on lapselaps Saara.