KLÕPS | Palju õnne, Kate! Kuninglik perekond tähistab Walesi printsessi sünnipäeva

Suurt sünnipäeva Walesi printsess tänavu ei pea ja tema 42-aastaseks saamist markeerivad tähistamised on tagasihoidlikud. „Nad on täna Windsoris, kuna lapsed lähevad tagasi kooli nii, et tähistamine toimub pere seltsis,“ teadis üks allikas Daily Mailile rääkida, kuid lisas, et selline väikeses ringis sünnipäeva vastuvõtmine on just see, mis Kate’ile meeldib.