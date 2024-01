„Sõprade“ fännid, rõõmustage! Ühendkuningriigis on oksjonile tulnud sarja kahe episoodi stsenaariumid

Oksjonile tulnud sarja „Sõbrad“ stsenaariumid, mis leiti ühe kunagise seriaali tiimiliikme öökapikese sahtlist. Tegemist oli olnud 60-aastase härrasmehega, kes soovib anonüümseks jääda ja kes oli stsenaariumid leidnud kolimiseelse koristamise käigus.

Mees ütles oksjonit korraldavale Hansons Auctioneersi töötajatele, et ta oleks peaaegu stsenaariumid minema visanud, kuid otsustas need oksjonimajja hindamisele tuua. „Naljakal kombel ei ole ma ise suur „Sõprade“ fänn, kuid alles hiljuti vaatasin ma neid episoode, mille stsenaariumid mul olemas on,“ rääkis ta. Mees oli töötanud Londonis Wembley naabruskonnas asuvas Fountain Studios filmistuudios, kus võeti purki kaks menukat „Sõprade“ episoodi. Londonis nimelt filmiti osi pealkirjaga „The One with Ross’s Wedding“, kus tegelane Ross Geller abiellub Emily Walthamiga.

Stsenaariumid leidnud meesterahvas ise ühegi sarjas näidelnud näitlejaga kokku ei puutunud. Stsenaariumid sattus tema kätte seetõttu, et ta oli paar nädalat pärast filmimise lõppu leidnud need ühest prügikastist ja korjas need ära, et stuudioruumidesse ei jääks need vedelema.

Stsenaariumid lähevad oksjonil kaubaks vähemalt 650 dollari eest, kuid oksjonimaja hinnangul võidakse need maha müüa ka palju kallimalt. Lisaks kahe episoodi stsenaariumitele on müüki pandud ka muust „Sõprade“ nännist koosnev punt, vahendab New York Post. Näiteks on müügil üks pilet filmistuudios toimunud filmimisele, kaks DVD-plaati sarja neljandast ja viiendast hooajast, kollast taksot kujutav kleeps, võtmehoidja ja „Sõprade“ Londoni episoodiga seotud pusa.