KUULA | „Kuradi Sky Plusi strateegiakoosolek.“ Kas see eemaldatud saatelõik võiski maksta Kristjan Hirmole koha raadioeetris?

Hiljuti tekitas palju poleemikat raadiohääl Kristjan Hirmo öeldu Sky Plusi hommikuprogrammist, mis päädis eetripraagiks tituleerimisega ja kõnealuse lõigu eemaldamisega hommikuprogrammi järelkuulamisest. Kroonika toimetuseni on nüüd jõudnud raadio Sky Plus eetrist maha võetud heliklipp, kus on kuulda, mida täpsemalt Kristjan Hirmo raadioeetris rääkis.