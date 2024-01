Kuningakodade ekspert: trooni loovutamist oodati Elizabeth II puhul, aga kuninganna Margrethelt mitte nii väga

„See on väga märgiline samm, sest seda oodati Elizabeth II puhul, aga kuninganna Margrethe puhul võib-olla mitte nii väga,“ teatas monarhiahuviline ETV hommikuprogrammis. „Meile võibolla tundub kummalisena, et moderniseerijaks oli just kuninganna Margrethe II ,“ lisas Nelson, viidates sellele, et Taani kuningakoda on Euroopa kõige vanem ja väärikam. Elizabeth II jättis aga Nelsoni sõnul kindlasti omalt poolt Briti monarhiale pitseri, et troonil tuleb olla enda elupäevade lõpuni.

„Nad on kõik säravad isiksused, neist oodatakse väga palju rasketel aegadel ankruks olemist - nad tähistavad rahva ja riigi identiteeti, järjepidevust, traditsioone, ajalugu - kõike seda, mida on just rasketel aegadel vaja. Ka praegustel rasketel aegadel Euroopas vajame me positiivseid käilakujusid, populaarseid inimesi, kes jäävad tugevaks tormituultes, kes peavad vastu ning seisavad oma rahvaga nii rasketel kui ka rõõmsatel päevadel. Me just näeme, et rahvas ootab seda nendelt,“ kirjeldas Nelson Taani kuningakoda.