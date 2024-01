Selgus majas! Avalikustati 56-aastaselt teise ilma läinud Sinead O’Connori surma põhjus

Iiri lauljatar Sinead O’Connor leiti eelmisel suvel oma Londoni kaguosas asuvast kodust teadvusetult ja tänaseni oli tema surma põhjus teadmata. Nüüd kinnitasid Briti uurijad, et ta suri loomulikku surma ja koroner enam surmajuhtumit edasi ei uuri, teatas Daily Mail.

Nelja lapse ema O’Connor suri möödunud aasta suvel 18 kuud pärast oma 17-aastast poega Shane’i, kes võttis endalt elu 2022. aasta jaanuaris pärast haiglast põgenemist. See murdis O’Connori südame. „Olen sellest ajast saadik elanud surnud ööolendina. Ta oli mu elu armastus, mu hinge valgus,“ kirjutas ta platvormil X (endine Twitter). „Me olime üks hing kahes pooles. Ta oli ainuke inimene, kes mind kunagi tingimusteta armastas.“

Enne surma Londonisse kolinud O’Connor teatas avalikult, et see linn on tema südamele kõige lähedasem. Ta oli uuest elukohast põnevil ning kavatses hakata seal värskeid lugusid kirjutama. O’Connor olevat lootnud saada varsti valmis uue albumi ja minna lähitulevikus maailmaturneele. Ta tundus olevat keeranud kolimisega elus uue lehekülje ja saanud mõningal määral võitu oma sisedeemonitest. O’Connor võitles depressiooni ja bipolaarse häirega.