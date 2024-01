Malluka kass suri õudse õnnetuse tagajärjel: ta alakeha oli jääkülm ja kivikõva

„Olgu öeldud, et ma tean väga hästi, et kassidega kodus ei tohi akent õhutuse peale jätta ja ma ei jäta ka mitte kunagi, kui ma just ise samas ruumis ei ole. Küll aga olid lastetoas eelmine päev ööbinud mu vanemad, kes ei ole mitte iial kassidega elanud ja nii olid nad öösel akna lahti teinud,“ kirjeldas blogija õõvastavat olukorda, mis viis kassi surmani. „Ja mina lahkudes ei taibanud seda ka kontrollida, sest no keegi ei puutu kunagi neid aknaid ja mul polnud õrna aimugi, et see õhutuse peal oli.“