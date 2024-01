„15 küsimuse“ saatekülaline tegi Jüri Butšakovile ootamatu kingituse: tänapäeval on igal pool pistis moes

„Aga oota nüüd, Jüri, mul on üks väike asi sulle,“ peatas Simon Butšakovi mängu alustamast ning jooksis stuudio nurgast salapärast kingitust haarama. „Kuna tänapäeval on igal pool pistis moes,“ põhjendas ta kingitust muigega, kui selle Jürile üle andis. Tegemist oli kvartsikivist tehtud plaadiga, millele oli sisse graveeritud saatesarjale kohaselt sõnad „15 küsimust“.

„Ma ei saa lubada, et sa täna Tiina alistad, aga ma olen väga tänulik, aitäh sulle,“ kommenteeris Jüri ootamatut kingitust rõõmsameelselt ning viidates Simoni vastasele mälumängus. „See jääb meie saatemeeskonnale - see on esimene kingitus, mis me saanud oleme. Vaatame, kuidas edasi läheb.“