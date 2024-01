Birgit Sarrap tunnistas üles, et ka tema on seda pattu teinud: tervitan oma õde

Birgit pandi valedetektori külge ja temalt küsiti ebamugavaid küsimusi. Üks neist pani Birgiti üles tunnistama, et ta kasutas oma õe dokumenti.

Küsimusele, kas Birgit on kunagi valenime kasutanud, vastas Birgit jaatavalt: „Kunagi, kui ma olin noorem tütarlaps ja ei olnud veel 18 saanud. See oli selline tore aeg, kus tahtsid ikka sõbrannadega välja tantsima minna. Ma ei tohiks seda öelda, aga võib-olla nüüd ikkagi tohib, aga ma tõesti kasutasin oma õe dokumenti. Millalgi olin nädalavahetusel oma õe nimega ja see toimis, sest olime väga sarnased, ja kõik oli väga hästi. Tervitan oma õde,“ naeris Birgit.