Mart Seim ja tema elukaaslane Signe said tõelise vägilase: nagu Björn jalad alla saab, nii ka trenni läheb

Muidugi on noor isa jõudnud poja kutsumuse üle juba mõtteid mõlgutada. Mardi silmades helgib kaval muie. „Jaa, pikka pidu ei ole. Nagu jalad alla saab, nii ka trenni läheb. Kui Björn rebib sada kilo ära, võib ise otsustada, mida teeb,“ ütleb Mart, kelle isa Alar tõukas 227, tema ise 253 kilo. „Kui Björn sama palju juurde paneb, on ta kõva poiss,“ sõnab isa, kes südames loodab, et laps tahab koos temaga harjutada ja temal on tulevikus trenni tegemiseks tervis hea.