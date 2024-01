Kurb! Melania Trumpil suri ära lähedane pereliige

Melania Trump, kes ise sai USA kodakondsuse 2006. aastal, on alles teine välismaal sündinud esileedi. Pärast Washingtonist lahkumist 2021. aasta jaanuaris on ta suures osas avalikkuse tähelepanu vältinud, mis võis olla seotud ka tema ema kehva tervisega. Melania vanemad said USA kodakondsuse 2018. aastal.