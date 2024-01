LÕBUS VIDEO | Robert Rool ja Jüri Butšakov proovisid „Õhtu!“ saates aroomikat puuvilja: see haiseb nagu mädamuna!

Puuvili saabus saatejuhtide ette valges karbikeses, mida Robert ja Jüri hakkasid seejärel uudistama. „Tee lahti!“ meelitas Robert kaassaatejuhti. „Ongi jälle prügikast laua peal,“ sõnas Jüri naerdes karbikest avades, mille peale Robert kommenteeris, et durian pidi haisema nagu muna. „No munal otseselt ju ei ole halb hais, aga mädamunaga on juba probleem,“ nentis Jüri.

Seejärel sai Jüri karbi lahti ja esimesed duriani aroomid jõudsid saatejuhtide ninasõõrmetesse, mis tõi kaasa parajalt ohkamist ja õõvastustunnet. „Oi jumal!“ kriiskas Jüri ja saatejuhtide reaktsioon tekitas parajalt nalja. „Täitsa mädamunakas!“ leidis Robert. „See ei ole mädamuna. See on nagu mädamuna, mis on kõige muu prügiga kokku segatud ja siis see on jäänud neljaks kuuks päikese kätte prügikasti lihtsalt küpsema,“ püüdis Jüri televaatajale kirjeldada duriani aroomi.