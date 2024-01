KLÕPS | Klient ei ole kuningas, vaid hoopis president! Alar Karis külastas Pakendikeskuse poodi

Eile avaldas muidu eestlasi humoorikate reklaamidega naerutav Pakendikeskus oma Facebooki kontol postituse, kus teatasid, et nende poodi külastas Alar Karis. „Öeldakse, et klient on kuningas, aga vahel juhtub ka nii, et klient on hoopis president. Ja just täna nii juhtuski, kui meie poodi külastas ei keegi muu kui Eesti Vabariigi president härra Alar Karis (kes muuseas poodi sisenedes ütles, et no näed, ongi päris pood),“ kommenteeris ettevõte tähtsa külalise poekülastus.